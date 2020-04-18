У митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия диагностировали коронавирус и госпитализировали под чужим именем.

Эту информацию опубликовали несколько украинских СМИ, но в УПЦ МП отрицают.

Кроме Онуфрия, коронавирус якобы диагностировали также у митрополита УПЦ МП Антония.

Изначально издание “Религиозная правда”, ссылаясь на источники в Киево-Печерской лавре, сообщило, что Онуфрия и управляющего Антония, а также ректора Киевской духовной академии при Киево-Печерской лавре епископа Сильвестра, госпитализировали после обнаружения у них коронавируса.

Онуфрий и Антоний якобы проходили тест на коронавирус анонимно, и были госпитализированы под чужим именем. Посему, если это правда, то Онуфрий не будет проводить Пасхальную литургию.

Также в издании отметили, что митрополит Антоний, который вечером 17 апреля участвовал в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”, оставил на время клинику и поехал в Киево-Печерскую Лавру, чтобы принять участие в прямом эфире.

На видео с 58 минуты

Ссылаясь на свои источники, в “ТСН” сообщили, что имеют подтверждение этой информации.

“Подтверждаем. Верхушка УПЦ МП от испуга легла в клинику под чужими именами, когда получила положительный тест. Вчера Антоний в Лавру на эфир с температурой ездил”, – сказано в сообщении.

Издание “Зеркало недели” также подтвердило, ссылаясь на инсайдеров, что у митрополита Онуфрия несколько дней назад был обнаружен коронавирус. Лично им занимаются в Киевском институте сердца Бориса Тодурова.

“Онуфрий находится в специальной палате в больнице Тодурова, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадим Новинский. И Борис Тодуров, и Вадим Новинский являются прихожанами УПЦ МП и регулярно совершают паломничество на Афон. Этим можно объяснить, что высокотехнологичную инфекционную палату Новинский создал в непрофильном Институте сердца”, – отметили в издании.

В комментарии “Украинской правде” митрополит Антоний заявил, что готовится править вечером службу, а информация о госпитализации не соответствует действительности.

“Я нахожусь у себя в келье в Лавре. У меня температура 36,6, я здоров. Готовлюсь править вечером службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Блаженнейший Онуфрий находится у себя в резиденции. Обычно там, где он служит, собирается очень много народу, поэтому Блаженнейший будет служить Пасхальную службу, наверное, у себя в храме на территории резиденции. В Лавре он служить не может, потому что она закрыта на карантин и ни в нее, ни из нее нельзя выйти”, – заявил он.

В Центре информации УПЦ МП заявили, что митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к пасхальному богослужению.

В сообщении указали, что Онуфрий совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции во избежание скопления множества верующих.

Что касается митрополита Антония, то в сообщении указали, что он находится в Киево-Печерской лавре, здоров, и также готовится к Пасхальной Божественной литургии, которую проведет в одном из храмов Киево-Печерской лавры.