В партии "Голос" шокированы заявлением премьер-министра Алексея Гончарука о том, что в рамках меморандума Украины с Deutsche Bahn "Укрзализныцю" планируют передать в управление немецкой компании на 10 лет.

Об этом сообщила глава партии “Голос” Юлия Клименко на своей странице в Facebook.

“Наверное, не только меня шокировала заявление премьер-министра Украины о передаче “Укрзализницы” в управление Deutsche Bahn на 10 лет. Как первая заместитель председателя комитета инфраструктуры услышала эту феерическую новость первый раз прямо в Давосе. Судя по всему, премьер-министр Украины не только не экономист, но и не юрист. Он не знает, что правительство самостоятельно не может передать “Укрзализныцю” в управление, потому что это стратегический объект величиной с 5 % ВВП Украины”, – подчеркнула она.

Клименко отметила, что правительство пытается на неконкурентных условиях передать в управление крупнейшую компанию Украины немецкой компании, которая не является прибыльной и субсидируется немецким государственным бюджетом в огромных размерах – примерно 12 млрд евро.

“Также напоминаю премьер-министру, что УЗ не только осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, но и периодически возит танки и военную технику на фронт. В Давосе завелись не только инвестиционные няни, но и опекуны для УЗ. Фантазии, фантазии …”- резюмировала глава партии “Голос”.