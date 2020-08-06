Об этом рассказала в интервью изданию “Украинская правда” глава партии Кира Рудык.

Так, отвечая на вопрос, как уход Вакарчука из Парламента обозначился на рейтингах партии, она заявила: “Плохо. Это правда”.

“У нас было падение к январю-февралю. Это было связано с тем, что мы не позиционируемся и плохо коммуницируем. Затем март – меня выбирают председателем партии. Затем начинаем говорить: “Шмыгаль, Аваков”, мы растем, растем, растем. Затем Славик – и пошло вниз. Сейчас у меня план – только расти. Славик ушел когда, в конце июня? Ну вот сейчас потихоньку восстанавливаем бренд”, – отметила Рудык.

Она добавила, что уход Вакарчука стал “ударом” для партии, но выразила уверенность, что “Голос” “выкарабкается”. Рудык также дала понять, что заранее знала о решении Вакарчука сложить мандат.

“Я знала, что так будет… Как председатель партии я знала, что это будет удар. Но я также знала, что мы выкарабкаемся – точно выкарабкаемся… Мне он говорил, что он ведет нас, и чтобы мы думали, как должны строить партию. Он мне это говорил в марте, когда предлагал меня на председателя партии, и я знала, что нельзя будет всегда за его спиной прятаться, что надо быть самостоятельными. Я знаю прекрасно, что можно было делать как-то лучше, наверное, форматировать, чтобы мы не потеряли столько рейтинга и так далее. Но мы тоже не так просты”, – заявила Рудык.

Стоит отметить, что, согласно опросу Социологической группы “Рейтинг” от 5 августа 2020 года, рейтинг партии “Голос” составляет 2,6%. Таким образом, если бы выборы в Парламент проходили в ближайшее время, данная политсила не смогла бы преодолеть 5-процентный барьер.