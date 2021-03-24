Об этом в интервью Буквам рассказал депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин.

Одним из оснований для таких подозрений является то, что одновременно с появлением информации о переговорах о коалиции ОАСК вернул “Голосу” государственное финансирование, которое остановило НАПК.

“Смотрите, мы говорим о многих вещах, где нужно постоянно добавлять слова “предполагаю что”. Потому что есть такая последовательность событий, как два решения ОАСК, заявление, что с нами говорят о коалиции, просьба поддержать судью КС, при котором просит Ермак, это все наталкивает на определенные мысли. Но железобетонных доказательств у нас нет”, – сказал Юрчишин.

“Железняк хвастается в узком кругу, что у них есть с Банковой оперативная коммуникация. Хотя говорить с кем-то – это не преступление, конечно. Вопрос, обо всех ли аспектах переговоров доводятся до фракции”, – добавил депутат.

Он также рассказал, как Железняк и Арахамия просили фракцию поддержать кандадата в КС от “Слуги народа”, которого лоббировал Андрей Ермак.

По словам депутата, это не единственный такой случай, хотя они случались и не часто.