Міністерство охорони здоров’я України хоче розрахуватися за вакцину проти коронавірусу Pfizer з бюджету, передбаченого на медичні гарантії (йдеться про кошти для хворих та лікарень).

Про це сьогодні, виступаючи з трибуни у Верховній Раді, заявила нардеп від голосу, член комітету ВР з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина, інформує кореспондент #Букв.

На підтвердження своїх слів вона продемонструвала документ – проєкт постанови Кабінету Міністрів.

Це сталося під час розгляду постанови про забезпечення профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет дітей.

“Гроші забирають у дітей з діабетом, у дітей з онкологією на закупівлю вакцин Pfizer. У мене є документ. Це постанова уряду, яку вони завтра, напевно, й проголосують, де 6,5 млрд гривень забирають у хворих, які лікуються сьогодні за програмою медичних гарантій. Це єдина програма, яка недофінансована на 50%. І сьогодні в цих дітей, у тому числі, наш уряд забирає суму в 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин”, – зазначила Стефанишина.

У зв’язку із цим вона закликала уряд знайти гроші на вакцини “не в дітей у кишенях”, а “з доріг, з Офісу президента, з Міністерства внутрішніх справ”.

Згідно із продемонстрованим депутаткою документом, МОЗ пропонує забрати 6,5 млрд гривень із бюджетної програми “Реалізація програми держгарантій медичного обслуговування населення” для того, щоб закупити вакцини.

Варто зазначити, що Максим Степанов раніше заявляв, що МОЗ не вистачає ще 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Як відомо, Програма медичних гарантій – це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно.

Для забезпечення фінансування такої безкоштовної меддопомоги Національна служба здоров’я укладала договори із лікарнями (останні отримують кошти з держбюджету за лікування пацієнтів).