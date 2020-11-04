У министра иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто обнаружили коронавирус COVID-19 после прибытия в Таиланд.

Об этом сообщает Bangkok Post.

До вылета из Будапешта Сийярто сдал тест, и он оказался отрицательным. После этого дипломат побывал в Камбодже, а коронавирус у него выявили уже в Бангкоке, куда он прилетел на переговоры.

У себя в Facebook он написал, что его жена и дети не заболели, а сам он надеется как можно скорее выздороветь.

“Я никому не желаю такой ситуации. Надеюсь, это продлится не больше десяти дней,”, – написал Сийярто.