Об этом сообщает Bangkok Post.
До вылета из Будапешта Сийярто сдал тест, и он оказался отрицательным. После этого дипломат побывал в Камбодже, а коронавирус у него выявили уже в Бангкоке, куда он прилетел на переговоры.
У себя в Facebook он написал, что его жена и дети не заболели, а сам он надеется как можно скорее выздороветь.
“Я никому не желаю такой ситуации. Надеюсь, это продлится не больше десяти дней,”, – написал Сийярто.
- Ранее сообщалось, что у министра охраны окружающей среды Романа Абрамовского обнаружили коронавирус COVID-19.