У главного врача больницы в Коммунарке (Москва) Дениса Проценко, который недавно провел день с президентом России Владимиром Путиным, диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

Отмечается, что эту информацию изданию подтвердили в самой больнице. Медики сообщили, что больной находится в удовлетворительном состоянии.

“Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке”, – сказали врачи.

Стоит отметить, что 24 марта Проценко сопровождал Путина во время его визита в больницу в Коммунарке. При встрече они жали руки.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Путиным быть не должно.

“Путин регулярно тестируется. Все нормально”, – сказал он.