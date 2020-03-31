Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

Отмечается, что эту информацию изданию подтвердили в самой больнице. Медики сообщили, что больной находится в удовлетворительном состоянии.

“Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке”, – сказали врачи.

Стоит отметить, что 24 марта Проценко сопровождал Путина во время его визита в больницу в Коммунарке. При встрече они жали руки.

Фото: Интерфакс

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Путиным быть не должно.

“Путин регулярно тестируется. Все нормально”, – сказал он.