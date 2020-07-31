Правительство Гонконга из-за роста количества больных коронавирусом отложило сентябрьские выборы в Законодательный совет на год.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам главы администрации Гонконга Керри Лам, решение о переносе выборов “самое трудное за последние семь месяцев”.

“Эта отсрочка сделана исключительно на основании соображений общественной безопасности, никаких политических соображений не было”, – сказала она.

Но оппозиционные политики говорят, что в соответствии с местными законами о выборах, их можно отложить только на 14 дней, а более длительная задержка “вызовет конституционный кризис в городе”.

По мнению депутата Тани Чан, проправительственные политики больше озабочены “своими собственными перспективами выборов”, а не “серьезностью пандемии”.

В Гонконге в течение последних 10 дней ежедневно фиксируют более 100 новых случаев коронавируса. Общее число по-прежнему ниже, чем во многих других районах Китая, но, по словам Лам, сейчас Гонконг переживает так называемую третью волну. Она отметила, что город находится на грани “крупномасштабной вспышки”, которая может привести к “коллапсу” в сфере охраны здоровья.