Об этом сообщает британская служба BBC.

По словам главы администрации Гонконга Керри Лам, в городе продолжается рост количества заражений коронавируса и скоро медики могут столкнуться с коллапсом системы.

Лам рассказала, что город находится на грани масштабной вспышки, которая теоретически приведет к гибели людей и краху медицинской системы.

Власти Гонконга призывают жителей не выходить из своих домов без особой надобности.

Только за последние сутки в Гонконге было зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусом, а в прошлый понедельник, 27 июля, сообщалось о 143 заражениях, что было рекордом в городе с самого начала пандемии.

Также с сегодняшнего дня в Гонконге снова усиливаются карантинные ограничения. В частности будут закрыты салоны красоты, спортивные залы, бары и рестораны.