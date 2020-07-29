Об этом сообщает британская служба BBC.
По словам главы администрации Гонконга Керри Лам, в городе продолжается рост количества заражений коронавируса и скоро медики могут столкнуться с коллапсом системы.
Лам рассказала, что город находится на грани масштабной вспышки, которая теоретически приведет к гибели людей и краху медицинской системы.
Власти Гонконга призывают жителей не выходить из своих домов без особой надобности.
Только за последние сутки в Гонконге было зафиксировано 106 случаев заражения коронавирусом, а в прошлый понедельник, 27 июля, сообщалось о 143 заражениях, что было рекордом в городе с самого начала пандемии.
Также с сегодняшнего дня в Гонконге снова усиливаются карантинные ограничения. В частности будут закрыты салоны красоты, спортивные залы, бары и рестораны.
- 30 июня Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для граждан некоторых стран. В список попали 14 стран, среди них нет таких государств, как Украина и США, поскольку уровень заболеваемости COVID-19 в них не соответствуют критериям.
- 16 июля в Европейском союзе обновили “зеленый список” стран, граждане которых могут попасть на территорию стран-участниц.