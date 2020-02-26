Власти Гонконга решили выплатить постоянным взрослым жителям региона по 1200 долларов наличными, чтобы облегчить их финансовое положение.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Так, деньги выплатят примерно семи миллионам человек старше 18 лет.

Отмечается, что экономика региона сильно пострадала от политических протестов и от воздействия коронавируса. В городе зарегистрирован 81 подтвержденный случай заболевания и две смерти.

“В этом году экономика Гонконга сталкивается с огромными проблемами. После тщательного рассмотрения я решил выделить по 10 000 гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше с целью поощрения и стимулирования с одной стороны, и облегчения финансового бремени людей, с другой“, – отметил министр финансов Гонконга Пол Чан.

Власти также снизят государственную арендную плату за жилье, и уменьшат налоги на доходы и имущество.

Прогнозируется, что к 2021 году дефицит бюджета вырастет почти до 18 млрд долларов – рекорд для этого региона.