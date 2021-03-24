Власти Гонконга и Макао приостановили использование вакцины COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, в качестве меры предосторожности из-за дефектной упаковки.

Об этом пишет Reuters.

Дистрибьютор вакцины Pfizer/BioNTech в Гонконге и Макао Fosun Industrial заявил, что в партии препарата были обнаружены дефекты упаковки, связанные с закрытием бутылки.

“В целях предосторожности вакцинация должна быть немедленно приостановлена ​​на период расследования”, – говорится в заявлении правительства города.

В феврале город начал вакцинацию жителей дозами Sinovac, а в марте – вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech.

По данным правительства, вакцина Pfizer/BioNTech с момента ее запуска показала большую популярность: количество жителей, забронировавших вакцину, за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза по сравнению с вакциной Sinovac.

Сейчас вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech в Гонконге и Макао приостановлена, все центры прекратили его использование до дальнейшего уведомления.

Компания Fosun, Shanghai Fosun Pharmaceutical, заявила в среду, что проводит расследование вместе с BioNTech.

Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.