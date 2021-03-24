Об этом пишет Reuters.
Дистрибьютор вакцины Pfizer/BioNTech в Гонконге и Макао Fosun Industrial заявил, что в партии препарата были обнаружены дефекты упаковки, связанные с закрытием бутылки.
“В целях предосторожности вакцинация должна быть немедленно приостановлена на период расследования”, – говорится в заявлении правительства города.
В феврале город начал вакцинацию жителей дозами Sinovac, а в марте – вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech.
По данным правительства, вакцина Pfizer/BioNTech с момента ее запуска показала большую популярность: количество жителей, забронировавших вакцину, за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза по сравнению с вакциной Sinovac.
Сейчас вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech в Гонконге и Макао приостановлена, все центры прекратили его использование до дальнейшего уведомления.
Компания Fosun, Shanghai Fosun Pharmaceutical, заявила в среду, что проводит расследование вместе с BioNTech.
Справка. Вакцина Pfizer/BioNTech – это вакцина против COVID-19, которая вводится внутримышечно. Она состоит из модифицированной мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину нужно хранить и транспортировать при ультрахолодных температурах ниже -70 °C.
- Ранее сообщалось, что в Израиле иммунизировали 600 детей в возрасте от 12 до 16 лет путем введения вакцины Pfizer. Добровольцы не ощутили серьезных побочных эффектов.