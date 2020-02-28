Об этом пишет Reuters.

В пятницу власти Гонконга заявили, что помещают на карантин домашнюю собаку пациента, у которого обнаружили коронавирус, после того, как ее носовые и оральные образцы показали “слабый положительный результат” на вирус.

Отмечается, что у собаки не было никаких симптомов.

Департамент сельского хозяйства, рыболовства и консервации страны заявил, что проведет дополнительные тесты, чтобы подтвердить, заражена ли собака вирусом или образцы были только результатом загрязнения окружающей среды.

“В настоящее время у департамента нет доказательств того, что домашние животные могут быть заражены или могут быть источником инфекции для людей”, – говорится в заявлении.

Собака будет помещена в карантин на две недели.