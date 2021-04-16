Компанія Google оновила свій сервіс "Планета Земля" (Google Earth), додавши функцію перегляду 3D-таймлапсів. Тепер кожен може побачити, як змінювався світ за останні 37 років.

Про це поінформували в пресслужбі Google.

У компанії назвали це “найбільшим оновленням Google Earth з 2017 року”.

Зазначається, що для запуску функції фахівці об’єднали понад 24 млн супутникових знімків, котрі були отримані за останні 37 років (з 1984 року).

“У найбільшому з 2017 року оновленні Google Earth ви можете побачити нашу планету в абсолютно новому вимірі – часі… Тепер кожен може спостерігати за ходом часу і стати свідком майже чотирьох десятиліть планетарних змін. За останні півстоліття наша планета зазнала швидких змін навколишнього середовища – більших, ніж у будь-який інший момент в історії людства”, – йдеться в повідомленні.

В Timelapse виділено п’ять тем, присвячених: скороченню лісових масивів, зростанню міст, глобальному потеплінню, видобутку корисних копалин і поновлюваних джерел енергії, а також “тендітній красі Землі”.

Користувачі, наприклад, зможуть поспостерігати за тим, як руйнівні наслідки зміни клімату вплинули на зовнішній вигляд Землі.

Як повідомляє видання The Verge, функція стала доступна з четверга, 15 квітня. За посиланням g.co/Timelapse можна обрати будь-яке місце на планеті і подивитися, які зміни там відбулися протягом останніх десятиліть.

Крім того, Google виклала понад 800 таймлапс-відео як у 2D, так і в 3D для публічного використання.

У наступні 10 років компанія планує щороку оновлювати сервіс, додаючи нові знімки для таймлапсів.

У реалізації проєкту допомагали NASA, Геологічна служба США, Європейське космічне агентство.

В Google вважають, що нова функція зможе показати користувачам, як змінювався світ, і змусить задуматися про майбутнє планети.

“Ми сподіваємося, що такий погляд на планету стане основою для дискусій, посприяє новим відкриттям та змінить погляди людей на деякі з наших найгостріших глобальних проблем”, – заявили в Google.