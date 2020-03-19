Об этом сообщает The Verge.

Благодаря этой функции пользователи могут включить автоматический перевод речи с одного языка на другой по своему выбору в режиме реального времени.

В Google отмечают, что задержек в переводе не будет.

Однако пока нововведение будет доступно только для Android, но в будущем компания планирует выпустить его на iOS.

В настоящее время функция синхронного перевода доступна на 8 языках: английский, французский, немецкий, хинди, португальский, испанский, тайский и русский.