Во время эпидемии коронавируса COVID-19 украинцы стали больше интересоваться образовательным и туристическим контентом на видеохостинге YouTube.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства компании Google в Украине.

Так, в среднем украинский пользователь ежедневно просматривает более 55 минут контента на YouTube.

Во время эпидемии COVID-19 самыми популярными стали видео, которые помогают учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома.

Как отметили в Google, “в украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды”.

В частности, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого.

Также значительно возрос интерес украинцев к локальному туристическому контенту: видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%.

Одним из самых интересных трендов стал контент, посвященный рыбоводству. Время просмотра соответствующих видео среди украинских пользователей YouTube выросло на 50% в декабре 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года).

В общем украинский сегмент YouTube за время эпидемии заметно вырос.

Так, на протяжении последнего года количество украинских каналов со 100 тысячами подписчиков и более возросло на 35%. А каналов с 1 миллионом подписчиков и более на 45%.

При этом за последние три месяца более 1 млрд пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов.

В общем в мире резко выросли ежедневные просмотры видео домашних тренировок среди пользователей YouTube – на 340%.

Видео с медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%.

Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире вырос в 10 раз за 3 года.