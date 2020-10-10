В компании Google предложили добавить на видеохостинге YouТube функцию встроенных покупок в интернет-магазине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ссылаясь на информацию от инсайдеров в издании отметили, что такая функция позволит покупать те товары, которые показывают в рекламе на YouTube.

Функцию покупки собираются встроить в сами видео.

В YouTube уже предлагают авторам использовать программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в видеороликах.

После этого данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок через Google.

Пользователи будут получать аналогичные и смежные рекламные предложения в других сервисах Google.