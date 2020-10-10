Об этом сообщает Bloomberg.
Ссылаясь на информацию от инсайдеров в издании отметили, что такая функция позволит покупать те товары, которые показывают в рекламе на YouTube.
Функцию покупки собираются встроить в сами видео.
В YouTube уже предлагают авторам использовать программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в видеороликах.
После этого данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок через Google.
Пользователи будут получать аналогичные и смежные рекламные предложения в других сервисах Google.
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