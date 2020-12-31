Об этом проинформировали в пресс-центре Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, вечером 30 декабря в Ровно у дверей квартиры, где живет мать Шабунина, были выявлены “2 предмета, похожие на гранаты и пластиковую коробку, перемотанные скотчем”.
Жителей эвакуировали, а на месте инцидента работала взрывотехническая группа.
“По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено”, – отмечается в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.
Открыто уголовное производство по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.
- Накануне в Национальной полиции сообщили, что возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.
- В ночь с 22 на 23 июля главе “Центра противодействия коррупции” (ЦПК) Виталию Шабунину подожгли дом. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога.