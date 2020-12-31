В гранатах, которые подложили под дверь квартиры матери руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, взрывчатку не обнаружили.

Об этом проинформировали в пресс-центре Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, вечером 30 декабря в Ровно у дверей квартиры, где живет мать Шабунина, были выявлены “2 предмета, похожие на гранаты и пластиковую коробку, перемотанные скотчем”.

Жителей эвакуировали, а на месте инцидента работала взрывотехническая группа.

“По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено”, – отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Открыто уголовное производство по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.