В Греции из-за сильного ветра погибли тысячи стрижей и ласточек, которые летели из Африки в Европу.

Об этом пишет The Guardian.

Птицы были найдены на улицах Афин, на балконах квартир, на севере страны, на Эгейских островах и вокруг озера недалеко от морского порта Науплия.

“Это большая катастрофа. За последние три дня из-за сильных ветров на севере и над Эгейским морем тысячи мелких птиц были найдены мертвыми или серьезно раненными“, – отметила сотрудница организации по защите дикой природы Anima Мария Ганоти.

По данным греческой ассоциации орнитологов “ночь с 5 на 6 апреля была катастрофической для мигрирующих птиц из-за сильных ветров, низких температур и дождей в некоторых регионах“.

Ассоциация призвала людей позаботиться об изнуренных птицах, если они найдут их на улице.

Стоит отметить, что Греция является “транзитной“ страной для сотен тысяч птиц, которые мигрируют на север весной и на юг осенью.