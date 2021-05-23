Про це повідомляє Ekathimerini.

Пожежа, що спалахнула пізно ввечері в середу в горах Геранея в 90 кілометрах на захід від грецької столиці, є однією з найбільших за останні 30 років і виникла на початку туристичного сезону, повідомив грецькому телеканалу АНТ-1 начальник афінської служби пожежної охорони Стефанос Колокуріс.

За його словами, пожежникам вдалося взяти під контроль головний фронт загоряння, але за станом на вечір суботи в передмістях Афін залишилося “декілька активних пожеж”, багато районів міста були накриті шаром попелу.

Así el incendio de 55 km2 en Geraneia Grecia https://t.co/2PcD6VGaMq — rubeneus (@rubenanguiano) May 23, 2021

Incendio de 55 km2 en Geraneia Grecia pic.twitter.com/XV5wUCs8Z9 — rubeneus (@rubenanguiano) May 23, 2021

About 300 firefighters answered the call to action to battle a large forest fire burning on the Geraneia Mountains near Kato Alepochori, Greece, on May 20. More here: https://t.co/F3nACI6SdY pic.twitter.com/t2ufnb5dfu — AccuWeather (@accuweather) May 22, 2021

У неділю міністри грецького уряду повинні були відвідати район затоки Корінфа, щоб оцінити з місцевими чиновниками масштаб збитку і обговорити фінансову допомогу регіону. Повідомлень про поранених і загиблих не надходило, але кілька десятків будинків були пошкоджені або зруйновані вогнем, а жителі деяких населених пунктів були евакуйовані.

За даними ЗМІ, вогнем було знищено близько 54 відсотків густих соснових лісів та 6,1 відсотка гірського ланцюга, яка є частиною мережі грецьких природних заповідників.

Еутіміос Леккас, професор кафедри вивчення екологічних лих в Афінському університеті, уточнив, що в результаті пожеж було спалено понад 55 квадратних кілометрів соснового лісу та інших земель, деякі з яких є сільськогосподарськими.