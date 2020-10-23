Правительство Греции приняло решение ужесточить карантин на фоне вспышки коронавируса COVID-19. В стране будет действовать комендантский час, а также обязательно носить защитные маски как в помещениях, так и на улицах.

Об этом заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, сообщает местное издание Keep Talking Greece.

Новые карантинные ограничения начнут действовать в субботу, 24 октября.

Начиная с 6 часов утра субботы, 24 октября, на улице и в помещениях обязательно нужно носить защитную маску.

Комендантский час введут не по всей стране, а только в регионах с наиболее сложной эпидемической ситуацией. Он будет действовать с 00:30 до 5:00.

В МОЗ Греции сообщили, что за последние сутки зафиксировали 882 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала эпидемии.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Греции составляет 28 216. Вследствие заражения коронавирусной инфекцией умерли 549 человек.