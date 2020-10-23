Об этом заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, сообщает местное издание Keep Talking Greece.
Новые карантинные ограничения начнут действовать в субботу, 24 октября.
Начиная с 6 часов утра субботы, 24 октября, на улице и в помещениях обязательно нужно носить защитную маску.
Комендантский час введут не по всей стране, а только в регионах с наиболее сложной эпидемической ситуацией. Он будет действовать с 00:30 до 5:00.
В МОЗ Греции сообщили, что за последние сутки зафиксировали 882 новых случая заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала эпидемии.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Греции составляет 28 216. Вследствие заражения коронавирусной инфекцией умерли 549 человек.
- Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что с 24 октября по 1 ноября в стране будет действовать комендантский час на фоне пандемии коронавируса COVID-19.