Об этом сообщает агентство Reuters.

Усиление карантина происходит после некоторого ослабления ограничений в декабре прошлого года.

Как объяснил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас, решение было принято властями “из соображений предосторожности”, чтобы избежать увеличения вирусной нагрузки, и чтобы школы всех уровней могли открыться 11 января, сообщает греческое издание Ekathimerini.

Так, с воскресенья, 3 января, на неделю будут закрыты парикмахерские, книжные магазины и некоторые другие магазины, которым было разрешено открыться в преддверии Рождества, 25 декабря. Непродолжительное ослабление ограничений немного облегчило положение некоторых сильно пострадавших предприятий.

Также будут закрыты церкви, салоны красоты, станции техосмотра автомобилей. Кроме того, запрещаются охота и рыбалка.

Будет действовать ночной комендантский час: с 21:00 вечера до 5:00 утра в течение одной недели.

Люди, работающие в ночную смену, освобождены от комендантского часа.

Такие меры будут действовать с воскресенья, 3 января, до 6:00 утра 11 января.

Ожидается, что с 11 января дети смогут вернуться в школы, а ограничения пересмотрят.

По состоянию на сегодняшний день в Греции зафиксировано более 139 тысяч случаев заражения COVID-19: из них почти 5 тысяч летальных.