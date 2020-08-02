В субботу, 1 августа, в Греции открыли первый в стране подводный музей под названием "Парфенон кораблекрушений".

Об этом сообщает Euronews.

Музей находится у побережья островов Алонисос и Перистера в Эгейском море.

В этом месте примерно в пятом веке до нашей эры затонул корабль, перевозивший амфоры. На судне находилось около 3000-4000 амфор, что использовались для хранения вина.

“Этот корабль лежит на глубине 21-28 метров у берегов острова Перистера и содержит от 3000 до 4000 амфор… Это был большой корабль “, – рассказала Мария Агалу, председатель муниципального совета Алонисоса.

Судно затонуло около 425 года до нашей эры из-за плохой погоды, направляясь из Халкидики к острову Скопелос. Амфоры на месте кораблекрушения не повреждены, что является очень ценной находкой. Они были обнаружены в 1985 году рыбаком.

С 3 августа по 2 октября музей будет открыт для посещений сертифицированными дайверами-любителями. Те же, кто не умеет нырять, смогут воспользоваться виртуальной экспозицией в информационном центре Алонисоса.

Как сообщает The Guardian, власти Греции планируют открыть еще четыре подобных музея древних кораблекрушений в этом районе – для дайверов. В планах властей – сформировать парк для дайвинга, который привлечет больше туристов.