Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министерства сельского хозяйства страны.
Отмечается, что штамп вируса, обнаруженный у норок – такой же, как и у людей. Селекционер одной из ферм также получил положительный тест на коронавирус.
В связи с этим власти страны решили уничтожить 2,5 тысячи животных, чтобы остановить эпидемию.
- Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изучит биобезопасность норковых ферм в странах по всему миру, чтобы предотвратить дальнейшие “побочным эффектам” после того, как Дания решили убить норок из-за вспышки коронавируса.