На двух норковых фермах на севере Греции зафиксировали коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министерства сельского хозяйства страны.

Отмечается, что штамп вируса, обнаруженный у норок – такой же, как и у людей. Селекционер одной из ферм также получил положительный тест на коронавирус.

В связи с этим власти страны решили уничтожить 2,5 тысячи животных, чтобы остановить эпидемию.