Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
“Наконец свобода. То, что Российская Федерация сфабриковала документы и направила их в Интерпол, Интерпол повелся на какие суммы и решил меня подать в розыск – это стало достоверно известно уже. Посольство сработало, адвокат… Вовремя подали все документы и все, скажем, решили”, – сказал Мельничук.
Бывший командир “Айдара” отметил, что ему сообщили во время задержания, что он подозревается в убийстве двух и более лиц на территории Ростовской области.
“Сказали, что я обвиняюсь по статье “убийство двух и более людей”. Именно на территории Ростовской области”, – добавил он.
ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ І ЗА ДОПОМОГУ …
Опубликовано Сергій Мельничуком Вторник, 3 марта 2020 г.
Об освобождении Мельничука сообщил также заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
“Министр МВД Арсен Аваков, вчера обратился к своему греческому коллеге с просьбой не реагировать на российскую провокацию против бывшего комбата добровольческого батальона “Айдар” Сергея Мельничука. Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза”, – написал он на своей странице в Facebook.
- Ранее сообщалось, что бывшего командира батальона “Айдар” и народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
- 2 марта Генеральным секретариатом Интерпола принято решение о пересмотре запроса Российской Федерации об объявлении в розыск и задержании бывшего командира “Айдара” и экс-народного депутата Сергея Мельничука.