Экс-командира "Айдара" и бывшего народного депутата Сергея Мельничука, которого накануне задержали в Греции по запросу России, освободили из-под стражи.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

“Наконец свобода. То, что Российская Федерация сфабриковала документы и направила их в Интерпол, Интерпол повелся на какие суммы и решил меня подать в розыск – это стало достоверно известно уже. Посольство сработало, адвокат… Вовремя подали все документы и все, скажем, решили”, – сказал Мельничук.

Бывший командир “Айдара” отметил, что ему сообщили во время задержания, что он подозревается в убийстве двух и более лиц на территории Ростовской области.

“Сказали, что я обвиняюсь по статье “убийство двух и более людей”. Именно на территории Ростовской области”, – добавил он.

ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ І ЗА ДОПОМОГУ … Опубликовано Сергій Мельничуком Вторник, 3 марта 2020 г.

Об освобождении Мельничука сообщил также заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

“Министр МВД Арсен Аваков, вчера обратился к своему греческому коллеге с просьбой не реагировать на российскую провокацию против бывшего комбата добровольческого батальона “Айдар” Сергея Мельничука. Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза”, – написал он на своей странице в Facebook.