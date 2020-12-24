Такие данные приводит Комитет избирателей Украины по итогам анализа показателей участия депутатов в голосованиях ВР.

Отмечается, что из этих 30 народных избранников 21 нардеп не проголосовал ни разу за месяц.

Речь идет как о депутатах, которые вообще отсутствовали на заседаниях, так и о тех нардепах, которые присутствовали в Раде, однако участия в голосованиях не принимали (не была нажата кнопка “за”, “против” или “воздержался”).

В частности, ни разу не проголосовали Юрий Солод, Юлий Иоффе, Тарас Козак (“Оппозиционная платформа – За життя”), Игорь Колыхаев (группа “За майбутне”).

Нардеп Сергей Ларин (ОПЗЖ) проголосовал лишь один раз за месяц, Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 6 раз, Сергей Левочкин (ОПЗЖ) – 10 раз, Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 13 раз.

При этом только шесть народных депутатов приняли участие во всех 100% голосований в декабре: Максим Павлюк, Олег Колев, Владимир Ватрас, Александр Бакумов, Игорь Копытин, Михаил Лаба (все – “Слуга народа”).

Что касается фракций и групп ВР, то самые низкие показатели голосований у депутатов “Оппозиционной платформы – За життя”. В среднем они приняли участие только в 36% голосований. Нардепы от ВО “Батькивщина” и группы “За майбутне” в среднем голосовали в 48% случаях.

У остальных фракций показатели выше: группа “Довира” и “Голос” (74%), “Европейская Солидарность” (77%), “Слуга народа” (84%).

Всего за месяц произошло 370 голосований.

В КИУ напоминают, что, среди прочего, нардепы приняли закон “О государственном бюджете Украины на 2021 год”, назначили Сергея Шкарлета министром образования и науки, а Романа Лещенко – министром аграрной политики и продовольствия.