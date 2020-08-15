Власти Грузии приняли решение незначительно сократить срок прохождения карантина или изоляции в связи с коронавирусом - с 14 до 12 дней.

Правки в постановление от 23 мая “О правилах изоляции и карантина” начали действовать 13 августа, после публикации на сайте “Законодательного вестника Грузии”.

Граждане, прибывающие из оккупированных территорий, Абхазии и Южной Осетии, или из иностранных государств, а также граждане, контактировавшие с зараженными, обязаны 12 дней находиться на карантине или самоизоляции.

Срок может быть сокращен, если до самоизоляции человек уже был на карантине или наоборот.

Кроме прохождения изоляции, все прибывшие в страну обязаны предоставить результаты теста на коронавирус, проведенного методом ПЦР не позднее чем за 72 часа до поездки.

Важное исключение: граждане, которых не переведут в карантинные зоны, обязаны проходить ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней.

Иностранцы, приехавшие в Грузию, должны будут самостоятельно оплачивать тесты. Если же первый тест покажет отрицательный результат, то его больше проводить не будут.

На сегодня в Грузии на карантине около 7,5 тысячи граждан.