В Грузии в ходе спецоперации удалось освободить всех заложников, захваченных в филиале банка в городе Зугдиди.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии.

Так, 21 октября в Зугдиди вооруженный мужчина совершил нападение на один из филиалов “Банка Грузии” и захватил в заложники 43 человек, среди которых клиенты и сотрудники финучреждения.

Отмечается, что в результате полицейской спецоперации, проведенной в районе Самегрело, все заложники были освобождены, “и их жизни и здоровью больше не угрожает опасность”.

“Усилиями полиции, в результате сложных и длительных переговоров, большинство заложников в течение дня постепенно были освобождены. Их заменил начальник управления полиции Автандил Галдава. Позже Автандил Галдава вместе с тремя другими заложниками покинул здание банка вместе с нападавшим”, – говорится в сообщении.

Сам злоумышленник скрылся. Правоохранители осуществляют усиленные оперативно-розыскные мероприятия с целью его задержания.

Как сообщает издание “Грузия Online”, накануне вечером правоохранители передали вооруженному грабителю денежную сумму, которую тот требовал (сообщалось, что это 500 тысяч долларов). Мужчина также требовал, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

После передачи денег злоумышленник вышел из банка с тремя заложниками и с гранатой в поднятой руке.

Он выехал из Зугдиди в неизвестном направлении. По данным СМИ, злоумышленник мог отпустить заложников в районе села Кирцхи, после чего скрылся в лесу.

Есть данные, что мужчина, возможно, скрылся в лесу в муниципалитете Чхороцку. Ранее озвучивалась версия, что он попытается перейти в оккупированную Абхазию.