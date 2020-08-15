Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра МОЗ.

В субботу, 15 августа, было известно о 29 заболевших студентов иностранного факультета университета. У 25 из них заражение COVID-19 протекало в легкой форме.

Еще у четверых были более серьезные осложнения, потому их госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Первый случай COVID-19 зафиксировали на факультете 11 августа. После него коронавирус диагностировали у его соседа по комнате.

После этого общежитие взяли на контроль и продолжают диагностировать случаи заражения среди контактировавших между собой студентов.

В общем с заболевшими студентами контактировали 72 человека. Их изолировали на пятом этаже одного из общежитий университета (№4), а также в изоляторе общежития №1.

Также в сообщении сказано, что всем контактировавшими между собой студентам делали ПЦР-тесты.