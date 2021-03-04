В Гватемале началось извержение одного из самых активных вулканов в стране — Пакая.

Об этом сообщает портал The Watchers и Национальный координатор по уменьшению опасности стихийных бедствий.

На юго-западном фланге сейчас есть три активных потока лавы длиной от 800 до 1 000 м.

Также сегодня наблюдались сильные выбросы пепла, который поднимался до 5,5 км над уровнем моря и рассеивался в западном и юго-западном направлениях на расстояние до 25 км.

Actividad del volcán de Pacaya desde el Cerro Chino, se mantienen las acciones de vigilancia en el complejo volcánico. Es importante atender los avisos que autoridades municipales y departamentales den a conocer. pic.twitter.com/6ek1hVWyeX — CONRED (@ConredGuatemala) March 3, 2021

VOLCÁN DE PACAYA. De acuerdo al reporte de la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres de Los Pocitos el volcán mantiene flujos de lava con dirección al Noroeste. pic.twitter.com/pzKeOP0XQl — CONRED (@ConredGuatemala) March 3, 2021

Сильная концентрация пепла была зафиксирована в деревнях Эль-Патросинио, Эль-Родео, Лос-Джазминес, Эль-Седро, Сан-Франциско-де-Салес, Кальдерас и Сан-Висенте-Пакая и Палин-и-Эскуинтла.

Пакая является типичным посткальдерным вулканом. В период между 1860 и 1961 годами вулкан бездействовал, а в 1961 году снова произошло извержение. Последний раз вулкан извергался 11 лет назад.