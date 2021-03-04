Об этом сообщает портал The Watchers и Национальный координатор по уменьшению опасности стихийных бедствий.

На юго-западном фланге сейчас есть три активных потока лавы длиной от 800 до 1 000 м.

Также сегодня наблюдались сильные выбросы пепла, который поднимался до 5,5 км над уровнем моря и рассеивался в западном и юго-западном направлениях на расстояние до 25 км.

Сильная концентрация пепла была зафиксирована в деревнях Эль-Патросинио, Эль-Родео, Лос-Джазминес, Эль-Седро, Сан-Франциско-де-Салес, Кальдерас и Сан-Висенте-Пакая и Палин-и-Эскуинтла.

Пакая является типичным посткальдерным вулканом. В период между 1860 и 1961 годами вулкан бездействовал, а в 1961 году снова произошло извержение. Последний раз вулкан извергался 11 лет назад.

  • Ранее сообщалось, что на острове Сицилия (Италия) вновь началось извержение вулкана Этна. Это уже второй раз за последний месяц.