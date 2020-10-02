Об этом говорится в заявлении горсовета.
Отмечается, что жизнедеятельности и работоспособности Кернеса угрозы нет.
“Волна слухов о его якобы смерти, которая накрыла вчера вечером харьковские паблики и соцсети — не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на будущих выборах”, – говорится в заявлении.
Отмечается, что Кернес проходит лечение в берлинской клинике “Шарите”. Отделение, где находится Харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим объясняется отсутствие какого-либо видеообращения Кернеса к горожанам.
В то же время, несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Кернеса.
“Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – говорится в официальном письме профессора.
В пресс-службе добавили, что клиника “Шарите” является одним из лучших лечебных учреждений мира, которое никогда не ставит свою репутацию под удар сокрытием или фальсификацией информации о здоровье своего пациента.
Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.
- На днях действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса официально выдвинули кандидатом на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.