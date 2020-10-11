Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко рассказал, что фейковую информацию о состоянии здоровья раскручивают на сайтах и телеканалах, связанных с партией “Оппозиционная платформа – За життя”.
“От этой политсилы вчера выступил дешевый клоун по фамилии Родзинский. Он заявил, что у Геннадия Кернеса случился инсульт, произошла потеря речи, и он об этом, якобы, точно знает напрямую из берлинской клиники “Шарите”. Но где Родзинский, а где “Шарите”? Такую информацию ему бы там просто не дали. Мы же знали, что подобные спекуляции со стороны ОПЗЖ начнутся примерно за две недели до дня выборов. Сейчас эта информация активно разгоняется, и делается это с одной целью – натянуть хоть какие-то голоса за непроходного кандидата от этой партии Александра Фельдмана”, – сказал Сидоренко.
Он подчеркнул, что никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет.
Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.
- Ранее медики клиники “Шарите” сообщили, что состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который проходит лечение в Германии, улучшается.
- 2 октября стало известно, что Геннадия Кернеса нет коронавируса COVID-19.
- 23 сентября действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса официально выдвинули кандидатом на должность харьковского городского головы на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.