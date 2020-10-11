В Харьковском городском совете назвали лживой информацию о том, что у мэра Геннадия Кернеса якобы случился инсульт и он не может говорить.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко рассказал, что фейковую информацию о состоянии здоровья раскручивают на сайтах и телеканалах, связанных с партией “Оппозиционная платформа – За життя”.

“От этой политсилы вчера выступил дешевый клоун по фамилии Родзинский. Он заявил, что у Геннадия Кернеса случился инсульт, произошла потеря речи, и он об этом, якобы, точно знает напрямую из берлинской клиники “Шарите”. Но где Родзинский, а где “Шарите”? Такую информацию ему бы там просто не дали. Мы же знали, что подобные спекуляции со стороны ОПЗЖ начнутся примерно за две недели до дня выборов. Сейчас эта информация активно разгоняется, и делается это с одной целью – натянуть хоть какие-то голоса за непроходного кандидата от этой партии Александра Фельдмана”, – сказал Сидоренко.

Он подчеркнул, что никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет.

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.