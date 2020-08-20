В Харьковской области за прошедшие сутки зафиксировали 242 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Из-за этого в регионе усилили карантин и контроль за его соблюдением.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

В городе Харьков и семи районах Харьковской области установлен “желтый” уровень эпидемической опасности с распространения COVID-19.

Жители “желтой” зоны обязаны посещать супермаркеты, магазины, предприятия, различные учреждения и организации, развлекательные учреждения, зоны отдыха и общественный транспорт только в масках.

При себе необходимо всегда иметь документы, а также соблюдать социальную дистанцию.

Согласно постановлению Кабмина, в “желтой” зоне запрещено инвалидам, пенсионерам, людям в преклонном возрасте и тем, у кого есть какие-либо заболевания, посещать социальные учреждения.

Также в “желтой” зоне запрещена работа хостелов, развлекательных учреждений, учреждений общественного питания в период с 11 вечера до 7 утра.

Запрещено проводить какие-либо мероприятия и собираться в группы более 20 человек.

В Нацполиции области напомнили, что за нарушение норм карантина предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В частности, это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или же тюремное заключение сроком от 3 до 8 лет.