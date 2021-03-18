С сегодняшнего дня, 18 марта, в Харьковской области усиливают карантин и переводят среднюю и старшую школу на дистанционное обучение.

Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

В частности, согласно решению комиссии ТЭБ и ЧС, дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов. При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также будут рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения.

В обычном режиме будут учиться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров – при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.

Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессионального предвысшего и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта.

Кроме того, комиссия решила ввести на территории области ряд ограничений.

Так, с 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории. Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем наполовину.

Кроме того, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50 % мест.

Также запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов – более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 – для групповых.