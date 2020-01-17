Служба безопасности Украины задержала так называемого командира взвода разведки "ЛНР", который собирал информацию о транспортных артериях Харькова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, которые временно оккупировали отдельные районы Луганской и Донецкой областей.

Последняя установленная СБУ “должность” боевика в незаконных вооруженных формированиях террористов – командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса “ЛНР”.

Отмечается, что злоумышленник сразу попал в поле зрения Службы, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона. В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковском метрополитене, автовокзалах. Боевик, в течение некоторого времени регулярно лично “осматривал” объекты в разных местах Харьковщины.

По информации СБУ, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации “ЛНР” для организации терактов и диверсий на территории региона.

Сейчас боевика задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас указанном гражданину осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.