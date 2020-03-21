Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Отмечается, что главная причина введения чрезвычайной ситуации – фиксирование случаев заболевания COVID-19 на территории Харьковской области. В частности, у двух жителей области обнаружено подозрение на заболевание – у одного при вскрытии, другой госпитализирован в Киеве. Лабораторное исследование относительно этих случаев продолжается.

Кроме того, в Харьковской области за медицинской помощью с ОРВИ за последнюю неделю обратились 28 человек, которые вернулись из неблагополучных в санитарно-эпидемиологическом аспекте стран, 19 из них госпитализированы, у 16 определен иной этиологический фактор заболевания, а у 3 человек болезнь продолжается.

Исполняющая обязанности Государственного санитарного врача Харьковской области Любовь Махота подчеркнула необходимость применения маски, особенно в транспорте и магазинах, а также подчеркнула важность дисциплинированного соблюдения режима карантина.

СПРАВКА. Согласно Кодексу гражданской защиты Украины, чрезвычайной ситуацией является обстановка на отдельной территории (или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте), которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения.

Чрезвычайная ситуация — обстановка, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, применением средств поражения или же эпидемией.

ЧС привела (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, нанести значительный материальный ущерб, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, ведение на ней хозяйственной деятельности.