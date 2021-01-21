В Харькове 22 января объявлено траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых.

Об этом сегодня во время экстренного заседания Кабмина заявил секретарь мэрии Игорь Терехов.

Терехов сообщил, что решение об объявлении траура одобрили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Харьковского городского совета.

“Я подписал распоряжение, завтра в Харькове будет объявлен траур по погибшим людям”, – сказал секретарь Харьковского городского совета.

Он отметил, что погибших в пожаре похоронят за счет Харьковского городского совета.

Следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ДСНС. Правоохранители расследуют служебной халатности, которая привела к пожару в доме пожилых людей в Харькове, сообщает пресс служба ГБР.

Уголовное производство начали по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Сейчас проводится расследование.

“В настоящее время проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ДСНС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности”, – заявили в ГБР.

Как известно, в Харькове сегодня возник пожар в двухэтажном доме престарелых (на втором этаже) на площади 100 м. кв. Спасатели обнаружили тела 15 погибших.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров “немедленно разобраться в ситуации”, срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева “для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем”.

Впоследствии премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство соберется на внеочередное заседание из-за пожара для создания такой комиссии.