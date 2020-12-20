19 декабря в Харькове из-за осложнений после перенесенного коронавируса умер чемпион мира по борьбе среди ветеранов Георгий Манучарян.

Об этом сообщает местное издание “Редпост”.

Спортсмена госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В последние дни он находился на искусственной вентиляции легких.

Георгию Манучаряну – 60 лет. На его счету 11 побед на чемпионатах мира по борьбе (вольная, греко-римская борьба, самбо). Последнюю свою победу он одержал в Беларуси на чемпионате мира среди мастеров по самбо 19 ноября. Борец завоевал золотую награду в весовой категории свыше 100 кг в возрастной группе 60-65 лет.