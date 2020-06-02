В одном из ресторанов Харькова правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались продать должность главы Харьковской областной государственной администрации за миллион долларов.

Об этом сообщили и Службе безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал нелегальный бизнес одессит совместно с киевлянином. Они обещали клиентам лоббировать их назначения на руководящие должности в органах государственной власти и в правоохранительных органах. Злоумышленники представлялись должностными лицами действующей власти и ссылались на близкие связи с руководителями Верховной Рады Украины, парламентских фракций и министров.

Отмечается, что мошенники намеревались получить 1 миллион долларов США за якобы решение вопроса о назначении кандидата на должность главы Харьковской ОГА.

Еще 100 тысяч долларов злоумышленники планировали получить за назначение на должность начальника главного управления Государственной налоговой службы Харьковской области.

Кроме того, ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками от харьковчанки 60 тысяч долларов США. В такую сумму они оценили “помощь” в получении мандата народного депутата на довыборах в парламент.

Оперативники СБУ задержали злоумышленников в одном из ресторанов Харькова во время получения задатка в сумме 150 тысяч долларов США за назначение обоих чиновников: $100 000 за пост губернатора и $50 000 – начальника налоговой.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), и избрании в отношении них меры пресечения.