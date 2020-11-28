В Харькове горел ТЦ «Барабашово»: огонь уничтожил более 20 павильонов

Сегодня ночью в Харькове горел торговый центр "Барабашово". Огонь уничтожил более 20 павильонов.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная. Возгорание обнаружила охрана объекта.

На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было. Охранники немедленно позвонили по номеру “101” и в добровольческое противопожарное формирование торгового центра.

Уже через 10 минут по повышенному номеру вызова на место прибыли 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Отмечается, что от огня спасли около 85 павильонов, находящихся на площадке. Однако огонь успел уничтожить 21.

Локализация пожара произошла в 4:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС.

Причина возникновения пожара выясняется.