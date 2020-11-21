Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Информация об инциденте поступила правоохранителям около 16:35. Сообщалось, что “неизвестный мужчина по улице Сумской крушит стекло в дверях облгосадминистрации”.
На место инцидента выезжали руководители отдела полиции и следственно-оперативная группа.
Прибыв к зданию ОГА, полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет.
Личность злоумышленника уже установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка.
Он сообщил правоохранителям, что “своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты”.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении парню о подозрении.
Судя по видеозаписи, сделанной очевидцами на месте инцидента, во время нападения на здание ОГА парень кричал “Аллах Акбар” (что в переводе с арабского языка означает “Аллах — велик”).
- В ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове.