В субботу, 21 ноября, в Харькове 19-летний парень напал на здание областной государственной администрации (ОГА) и разбил стекло во входных дверях.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Информация об инциденте поступила правоохранителям около 16:35. Сообщалось, что “неизвестный мужчина по улице Сумской крушит стекло в дверях облгосадминистрации”.

На место инцидента выезжали руководители отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Прибыв к зданию ОГА, полицейские обнаружили разбитое стекло на двери учреждения, а также металлический предмет.

Личность злоумышленника уже установлена. Им оказался 19-летний житель поселка Малая Даниловка.

Он сообщил правоохранителям, что “своими действиями хотел привлечь внимание, чтобы к нему на разговор вышли депутаты”.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении парню о подозрении.

Судя по видеозаписи, сделанной очевидцами на месте инцидента, во время нападения на здание ОГА парень кричал “Аллах Акбар” (что в переводе с арабского языка означает “Аллах — велик”).