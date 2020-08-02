В Харькове из-за бытового конфликта в квартире произошла перестрелка, в результате происшествия пострадал 38-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

1 августа около 21:00 в полицию поступила информация о том, что в доме на улице Магниторской слышны крики и выстрелы.

“По адресу выехала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Установлено, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу”, – говорится в сообщении.

Стрелка ранее уже судили за кражу. Теперь относительно него открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.