В Харькове нашли девять котов, выброшенных на улицу. Они находились в пластиковых контейнерах, обмотанных скотчем.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

“29 сентября в 08:30 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Серповой возле футбольного поля находятся контейнеры с котами”, – говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, полицейские обнаружили 43-летнего мужчину, который сообщил о необычной находке, и четыре пластиковые емкости, в трех из которых находились животные.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Котов передали в службу спасения животных. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к ней лица.

По информации местного издания Vgorode, коты домашние – очень упитанные и ухоженные. Отмечается, что животные находятся в сильном стрессе.