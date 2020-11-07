В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: подробности

В ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Информацию подтвердили и в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

“Сегодня около 2 часов 30 минут ночи (с 6 на 7 ноября) было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу: ул. Ярослава Мудрого, 7”, – говорится в сообщении консульства.

Отмечается, что поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

В полиции уточнили, что неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания.

На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатка металла.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме того, по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания Почетного консульства Азербайджанской Республики и Почетного консульства Республики Армения взяты полицией под круглосуточную охрану.

В то же время, министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в обстреле армян.

“Учитывая недавние угрозы, исходящие от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз”, – заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.