В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: подробности

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Информацию подтвердили и в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
“Сегодня около 2 часов 30 минут ночи (с 6 на 7 ноября) было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу: ул. Ярослава Мудрого, 7”, – говорится в сообщении консульства.
Отмечается, что поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.
В полиции уточнили, что неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания.
На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатка металла.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
Кроме того, по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания Почетного консульства Азербайджанской Республики и Почетного консульства Республики Армения взяты полицией под круглосуточную охрану.
В то же время, министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в обстреле армян.
“Учитывая недавние угрозы, исходящие от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз”, – заявили в ведомстве.
В МИД добавили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
- 3 октября, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 4 октября армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе. Армения отрицала.
- 17 октября сообщалось, что Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с полуночи воскресенья, 18 октября.
- 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в “обеспечении безопасности” страны.