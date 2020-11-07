Covid-19 Украина

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В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: подробности

В ночь на 7 ноября неизвестные обстреляли здание консульства Азербайджана в Харькове.

Суббота, 7 ноября 2020, 14:46

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Информацию подтвердили и в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

“Сегодня около 2 часов 30 минут ночи (с 6 на 7 ноября) было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков по адресу: ул. Ярослава Мудрого, 7”, – говорится в сообщении консульства.

Отмечается, что поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет.

В полиции уточнили, что неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания.

На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли 2 гильзы и 3 остатка металла.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме того, по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания Почетного консульства Азербайджанской Республики и Почетного консульства Республики Армения взяты полицией под круглосуточную охрану.

В то же время, министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в обстреле армян.

“Учитывая недавние угрозы, исходящие от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз”, – заявили в ведомстве.

В МИД добавили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

Фото: azconsulate.com.ua

Фото: Нацполиция

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.

  • 3 октября, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 4 октября армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе. Армения отрицала.
  • 17 октября сообщалось, что Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с полуночи воскресенья, 18 октября.
  • 31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в “обеспечении безопасности” страны.
Теги: фото, Харков, Азербайджан, МЗС Азербайджану, Нагорный Карабах, обстрел, полиция, консульство

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