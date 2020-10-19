Полиция Харькова возбудила дело из-за проведения бала-маскарада в городе, на котором могли нарушить карантин. Причастным грозит до 3 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что полицейские нашли в Интернете информацию о бале-маскараде 19 октября. При этом он состоялся еще 16 октября.

“19 октября во время мониторинга сети Интернет сотрудники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм. Сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможны пострадавшие лица”, – говорится в сообщении.

Студенческий бал-маскарад состоялся 16 октября в гостинице “Харьков-Палас”. Как сообщили в горсовете, в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Команды представили на суд жюри четыре танцевальных номера.

По данным Опоры, деньги на проведение мероприятия выделялись из городского бюджета. Организация и проведение студенческого бала обошлись городу в 195 000 гривен. Еще 44 000 гривен потратили на аренду балрума.

Фото: city.kharkov.ua

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.