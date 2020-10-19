Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что полицейские нашли в Интернете информацию о бале-маскараде 19 октября. При этом он состоялся еще 16 октября.
“19 октября во время мониторинга сети Интернет сотрудники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию, что в отеле по проспекту Независимости 16 октября состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм. Сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможны пострадавшие лица”, – говорится в сообщении.
Студенческий бал-маскарад состоялся 16 октября в гостинице “Харьков-Палас”. Как сообщили в горсовете, в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Команды представили на суд жюри четыре танцевальных номера.
По данным Опоры, деньги на проведение мероприятия выделялись из городского бюджета. Организация и проведение студенческого бала обошлись городу в 195 000 гривен. Еще 44 000 гривен потратили на аренду балрума.
Фото: city.kharkov.ua
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.
- 5 октября следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина после концерта украинской певицы Оли Поляковой в Харькове. Организаторов концерта обвиняют в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.