Во вторник, 6 октября, в Харькове, на площади Свободы, состоится церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

Основная часть запланирована на 10 утра.

В связи с запланированными мероприятиями, в центре города перекрыли движение транспорта около площади, а также на прилегающих улицах.

С 9:30 до 12:00 ограничен проезд транспорта по улице Сумской (от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости), а также по улице Тринклера (от проспекта Независимости до площади Свободы).

Катастрофа Ан-26

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский.

ХНУ Воздушных сил опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла накануне.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Также стало известно, что экипажу военного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

К тому же следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.

28 сентября вице=премьер-министр Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР. В настоящее время она завершена.