В четырехэтажном доме на улице Чеботарской в Харькове произошел пожар. По предварительной информации, есть жертвы.

Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 9 октября, на улице Чеботарской в Харькове загорелся четырехэтажный жилой дом. На фото и видео с места можно увидеть, что огонь охватил последний этаж и крышу здания.

В комментарии местному изданию “Depo.Харьков” помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин отметил, что пожар произошел около 15:30. Заявители сообщали, что видят открытое пламя на крыше здания. На место были направлены 9 автоцистерн и 4 автолестницы.

Лупандин также сообщил, что по предварительной информации из квартиры на 4 этаже была спасена женщина. Также в той же квартире было обнаружено тело погибшего мужчины.

Известно, что площадь пожара составила около 500 кв.м. Около 16:30 пожар был локализован.

Официальных комментариев от ГСЧС и полиции в настоящее время нет.