Об этом сообщают #Буквы.
В пятницу, 9 октября, на улице Чеботарской в Харькове загорелся четырехэтажный жилой дом. На фото и видео с места можно увидеть, что огонь охватил последний этаж и крышу здания.
В комментарии местному изданию “Depo.Харьков” помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин отметил, что пожар произошел около 15:30. Заявители сообщали, что видят открытое пламя на крыше здания. На место были направлены 9 автоцистерн и 4 автолестницы.
Лупандин также сообщил, что по предварительной информации из квартиры на 4 этаже была спасена женщина. Также в той же квартире было обнаружено тело погибшего мужчины.
Известно, что площадь пожара составила около 500 кв.м. Около 16:30 пожар был локализован.
Официальных комментариев от ГСЧС и полиции в настоящее время нет.
- Ранее сообщалось, что в Южной Корее в городе Ульсан произошел пожар в 33-этажном жилом доме. Пострадало 88 человек.