Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.
Отмечается, что первые симптомы у двадцатилетнего студента появились еще 9 мая: он почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 °С. Однако только через 6 дней, 15 мая, он впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту. 16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия.
“Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет)”, – добавили в пресс-службе.
По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования.
Подчеркивается, что в связи с отсутствием в настоящее время генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался.
Малярия – это инфекционное заболевание, оно может проявляться со следующими симптомами: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Эти симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.
В случае выявления симптомов заболевания нужно:
– немедленно обратиться к врачу и сообщить об истории своих поездок;
– лечение необходимо начать в течение первых суток после появления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, которое часто завершается летально.
- В сентябре запорожские медики зафиксировали два случая заболевания тропической малярией. Оба больных были инфицированы за пределами Украины.