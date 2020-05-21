В Харькове у студента, который приехал в Украину 3 сентября прошлого года, зарегистрировали завезенный случай малярии.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

Отмечается, что первые симптомы у двадцатилетнего студента появились еще 9 мая: он почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 °С. Однако только через 6 дней, 15 мая, он впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту. 16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия.

“Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет)”, – добавили в пресс-службе.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования.

Подчеркивается, что в связи с отсутствием в настоящее время генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался.

Малярия – это инфекционное заболевание, оно может проявляться со следующими симптомами: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Эти симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

В случае выявления симптомов заболевания нужно:

– немедленно обратиться к врачу и сообщить об истории своих поездок;

– лечение необходимо начать в течение первых суток после появления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, которое часто завершается летально.