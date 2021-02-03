Об этом сообщается на сайте СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования и должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую “скрутку”, которая повлекла убытки госбюджета в особо крупных размерах.
Фото: СБУ
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн гривен.
Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия.
- Ранее сообщалось, что во Львовской области прекращена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом в более 500 млн грн.