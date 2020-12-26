В Харькове зажгли самую большую автоелку в Украине и установили рекорд.

Об этом сообщает местное издание kh.vgorode.

Мероприятие прошло в ночь с 25 на 26 декабря на парковке возле стадиона “Металлист“.

В создании рекорда приняло участие 1065 автомобилистов. Длина автоелки составила 233 метра, а ширина — 96 метров. А на то, чтобы создать ее из машин, украшенных гирляндами, ушло примерно пять часов.

Достижение внесли в Книгу рекордов Украину, отметив, что это “наибольшее количество автомобилей, которые создали изображение новогодней елки”.







