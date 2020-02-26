В Харькове снова переименовали проспект в честь Жукова

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

По словам ответственного секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексея Хорошковатого, несколько ветеранских организаций обратились в горсовет с инициативой о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова, поскольку с его именем связан ряд исторических событий в Украине, в том числе в Харькове, во время Второй мировой войны.

“С 19 декабря 2019 года по 19 января 2020 года в Харькове проводилось общественное обсуждение, как это предусмотрено законодательством. По результатам поданных предложений, в поддержку переименования проспекта выступили 11 тысяч 193 человек, что составляет 86 % от общего количества голосов. Также хочу напомнить, что в этом году исполняется 75 лет окончания Второй мировой войны и отмечается 75-я годовщина подписания капитуляции Германии. Решение о возвращении проспекта имени Георгия Жукова будет правильным с точки зрения празднования этих дат”, – рассказал он.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 52 депутата.